Московское «Динамо» по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на сборах

Завершился матч предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречались московское «Динамо» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч закончился победой «Чэнду Жунчэн» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Счёт в игре открыл футболист «Чэнду Жунчэн» Матеус Жусса на 29-й минуте, а защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес сравнял счёт на 39-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Чэнду Жунчэн».

Во вторник, 20 января, «Чэнду Жунчэн» разгромно уступил в товарищеской игре московскому «Локомотиву» (0:4). «Динамо» в пятницу, 23 января, одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (5:3 пен.), главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина возглавляет россиянин Ролан Гусев.