«Рубин» обыграл «Стругу» из Северной Македонии в контрольном матче
Завершён товарищеский матч, в котором играли казанский «Рубин» и «Струга» из Северной Македонии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Струга
Струга, Северная Македония
1:0 Кузнецов – 69' 2:0 Мукба – 83'
Даниил Кузнецов на 69-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд. Энри Мукба удвоил преимущество команды на 83-й минуте.
На данный момент казанский «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Струга» с 41 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. «Струга» является двукратным победителем первенства страны.
