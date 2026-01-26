«Рубин» обыграл «Стругу» из Северной Македонии в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли казанский «Рубин» и «Струга» из Северной Македонии. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги.

Даниил Кузнецов на 69-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд. Энри Мукба удвоил преимущество команды на 83-й минуте.

На данный момент казанский «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Струга» с 41 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Северной Македонии. «Струга» является двукратным победителем первенства страны.