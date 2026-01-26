«Лион» стремится продлить аренду Эндрика из «Реала» — ESPN

Футбольный клуб «Лион» намерен удержать бразильского нападающего Эндрика, который зимой перешёл в команду на правах аренды из «Реала». По информации ESPN, клуб пытается продлить аренду Эндрика. Тренер Паулу Фонсека призывает руководство сделать всё возможное, чтобы нападающий остался в команде на более длительный срок.

На данный момент Эндрик провёл три матча за «Лион», забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. В последней игре он оформил хет-трик, что способствовало победе команды со счётом 5:2. Соглашение об аренде между клубами будет действовать до июня 2026 года, при этом «Лион» покроет 50% зарплаты игрока.

Стоит отметить, что у «Лиона» нет опции выкупа Эндрика, это означает, что после окончания срока аренды он должен будет вернуться в «Реал». Клубы продолжают обсуждать детали возможного продления аренды, однако окончательное решение ещё не принято.