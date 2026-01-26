Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» стремится продлить аренду Эндрика из «Реала» — ESPN

«Лион» стремится продлить аренду Эндрика из «Реала» — ESPN
Комментарии

Футбольный клуб «Лион» намерен удержать бразильского нападающего Эндрика, который зимой перешёл в команду на правах аренды из «Реала». По информации ESPN, клуб пытается продлить аренду Эндрика. Тренер Паулу Фонсека призывает руководство сделать всё возможное, чтобы нападающий остался в команде на более длительный срок.

На данный момент Эндрик провёл три матча за «Лион», забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. В последней игре он оформил хет-трик, что способствовало победе команды со счётом 5:2. Соглашение об аренде между клубами будет действовать до июня 2026 года, при этом «Лион» покроет 50% зарплаты игрока.

Стоит отметить, что у «Лиона» нет опции выкупа Эндрика, это означает, что после окончания срока аренды он должен будет вернуться в «Реал». Клубы продолжают обсуждать детали возможного продления аренды, однако окончательное решение ещё не принято.

Материалы по теме
Только три игрока были моложе Эндрика, когда оформили первый хет-трик в Лиге 1 в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android