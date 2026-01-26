ЦСКА и «Фенербахче» достигли соглашения о трансфере Огуза Айдына — Санджар

ЦСКА и «Фенербахче» достигли соглашения о трансфере крайнего нападающего турецкого клуба Огуза Айдына, сообщает журналист Мустафа Озгюр Санджар на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что игрок уже подписал контракт на 3,5 года. Переход станет официальным, как только ЦСКА урегулирует вопрос регистрации трансфера с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.