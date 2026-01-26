Скидки
Эндрик стал самым молодым бразильцем с хет-триком в топ-5 лигах Европы XXI века

Комментарии

19-летний бразильский нападающий «Лиона» Эндрик, забивший три мяча во встрече 19-го тура Лиги 1 с «Метцем», стал самым молодым бразильцем, который оформил свой первый хет-трик в пяти ведущих лигах Европы в XXI веке.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 5
Лион
Лион
0:1 Эндрик – 11'     0:2 Клюйверт – 16'     0:3 Мортон – 32'     1:3 Куао – 34'     1:4 Эндрик – 45+1'     2:4 Диалло – 64'     2:5 Эндрик – 87'    

Ранее этот рекорд принадлежал нападающему «Барселоны» Роналдо, который 26 октября 1996 года в матче с «Валенсией» забил три мяча в чемпионате Испании, обеспечив победу своей команде со счётом 3:2. На тот момент бразильцу было 20 лет.

На данный момент Эндрик провёл три встречи за «Лион», забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Соглашение об аренде с мадридским «Реалом» будет действовать до июня 2026 года, при этом «Лион» покроет 50 процентов зарплаты игрока.

Новости. Футбол
