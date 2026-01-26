Игрок «Динамо» Тюкавин поделился впечатлениями от зимних сборов
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от зимних сборов команды, проходящих в ОАЭ.
«Сегодня рады — закончился первый сбор. Пара выходных, чуть-чуть выдохнуть и опять подготовка. Для первых игр китайцы — достойные соперники. Жаль, что не победили, но это сбор. Ничего страшного. Думаю, ощущаю себя ещё даже не на 50%», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 26 января, московское «Динамо» уступило в серии пенальти китайскому «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче со счётом 1:1 (3:4 пен.).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29' 1:1 Касерес – 39'
После 18 встреч в чемпионате России московское «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.
