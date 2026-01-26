Тюкавин: если у Андрея Мостового будет желание сыграть в теннис, я всегда за

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможность теннисного матча с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Андреем Мостовым.

— Пока не списывался с Андреем Мостовым по теннисному матчу. Но если у Андрюшки будет желание сыграть, я всегда за. Если сделают так масштабно, будет ещё лучше.

— Какое твоё главное оружие?

— Я не буду рассказывать. Придёте на игру и посмотрите, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Андрей Мостовой бросил вызов Тюкавину, опубликовав в социальных сетях «сториз» с тренировки и подписью «Готовься».

После 18 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.