Дзюба — о «Кайрате»: они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о существовавшем к нему интересе со стороны «Кайрата», а также сравнил уровень казахстанской команды с уровнем российских клубов.

«За «Кайратом» в Лиге чемпионов особо не слежу. Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, «Краснодар» и «Зенит» чуточку посильнее «Кайрата», а, может, даже и не чуточку.

Да, это правда, что некоторое время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелётов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», — приводит слова Дзюбы Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.