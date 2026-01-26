«Зенит» хочет усилиться нападающим «Трабзонспора» Филипе Августо — Оливейра

«Зенит» планирует подписать нападающего «Трабзонспора» Филипе Августо. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

Футболист является воспитанником клуба «Коринтианс», за который он выступал и на взрослом уровне с 2021 по 2024 год. В послужном списке игрока также есть «Серкль Брюгге», а за турецкую команду он играет с 2025-го. В 21 встрече нынешнего клубного сезона бразилец забил 10 голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Аугусто составляет € 6 млн.

Клуб с берегов Невы на данный момент с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.