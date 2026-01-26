Гендиректор «Динамо» Пивоваров: самое правильное на сборах — хорошая нагрузка и игра

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о подготовке команды к возобновлению сезона Мир РПЛ в контексте результатов товарищеских матчей с участием бело-голубых. В рамках сборов москвичи встретились с «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 пен.) и «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен.).
«Получился очень паритетный турнир. В прошлой встрече мы набрали два очка, китайцы — одно. Сейчас китайская команда набрала два очка. Оба матча закончились вничью, и всё решила лотерея в виде серии пенальти. Оба матча были довольно равными, и команды продемонстрировали отличную спортивную борьбу. Это самое правильное на тренировочных сборах — хорошая нагрузка и игра. Считаю, что турнир вошёл в актив для наших игроков. Получился очень товарищеский турнир.
Мы на начальном этапе подготовки. Есть определённые тренерские решения: Рубенс играет в центре. Интересно, что будет дальше», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
