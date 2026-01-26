Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: самое правильное на сборах — хорошая нагрузка и игра

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о подготовке команды к возобновлению сезона Мир РПЛ в контексте результатов товарищеских матчей с участием бело-голубых. В рамках сборов москвичи встретились с «Шанхай Шэньхуа» (2:2, 5:3 пен.) и «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен.).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 января 2026, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Ратан – 2'     1:1 Бителло – 4'     1:2 Си – 45+2'     2:2 Сергеев – 46'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
0:1 Жусса – 29'     1:1 Касерес – 39'    

«Получился очень паритетный турнир. В прошлой встрече мы набрали два очка, китайцы — одно. Сейчас китайская команда набрала два очка. Оба матча закончились вничью, и всё решила лотерея в виде серии пенальти. Оба матча были довольно равными, и команды продемонстрировали отличную спортивную борьбу. Это самое правильное на тренировочных сборах — хорошая нагрузка и игра. Считаю, что турнир вошёл в актив для наших игроков. Получился очень товарищеский турнир.

Мы на начальном этапе подготовки. Есть определённые тренерские решения: Рубенс играет в центре. Интересно, что будет дальше», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новости. Футбол
