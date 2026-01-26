В «Динамо» сообщили, что разбираются в ситуации с просроченным паспортом Скопинцева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с загранпаспортом защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева.

«Расследование по паспорту Скопинцева в активной фазе. Главное, что Скопинцев уже здесь. Местоположение паспорта ещё не установлено (смеётся)», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что Скопинцев опоздал на сборы московской команды из-за окончания срока действия своего заграничного паспорта.

После 18 матчей в чемпионате России московское «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.