Нападающий «Рубина» Чуни перешёл в итальянский «Бари» на правах аренды

Нападающий «Рубина» Чуни перешёл в итальянский «Бари» на правах аренды
Албанский нападающий «Рубина» Марвин Чуни переходит в итальянский «Бари» на правах аренды до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

Первую часть нынешнего сезона албанский форвард провёл в «Сампдории» также на правах аренды. За «Сампдорию» футболист сыграл 15 матчей в Серии В, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Также на счету Чуни одна игра в Кубке Италии.

Игрок перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года и провёл за команду 10 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, а также четыре встречи в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

