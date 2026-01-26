Саусь высказался о дебютном голе за «Балтику», забитом в ворота московского «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о дебютном голе за «Балтику», забитом в ворота «Спартака», а также похвалил домашнюю арену московского клуба.
— «Лукойл Арена» — особенный для тебя стадион, ведь здесь ты забил первый гол за «Балтику»?
— Красивая история получается, что забил здесь первый гол и сейчас буду играть за «Спартак» на этом стадионе. Это одна из самых красивых арен, на которых я был. Надеюсь, что мы будем радовать своей игрой и результатом людей, которые будут сюда приходить, — сказал Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».
Владислав Саусь отметился голом в ворота красно-белых в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» одержала победу со счётом 3:0. Гол футболиста стал победным в матче. Это единственный мяч Сауся, забитый в чемпионате России сезона-2025/2026.
