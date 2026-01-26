Скидки
Саусь высказался о дебютном голе за «Балтику», забитом в ворота московского «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о дебютном голе за «Балтику», забитом в ворота «Спартака», а также похвалил домашнюю арену московского клуба.

— «Лукойл Арена» — особенный для тебя стадион, ведь здесь ты забил первый гол за «Балтику»?
— Красивая история получается, что забил здесь первый гол и сейчас буду играть за «Спартак» на этом стадионе. Это одна из самых красивых арен, на которых я был. Надеюсь, что мы будем радовать своей игрой и результатом людей, которые будут сюда приходить, — сказал Саусь в интервью на клубном канале «Спартака».

Владислав Саусь отметился голом в ворота красно-белых в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» одержала победу со счётом 3:0. Гол футболиста стал победным в матче. Это единственный мяч Сауся, забитый в чемпионате России сезона-2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
Новости. Футбол
