В «Марселе» отреагировали на запрет болельщикам команды посетить игру с «Парижем»

«Марсель» опубликовал заявление, посвящённое запрету болельщикам команды посетить гостевой матч 20-го тура Лиги 1 с «Парижем», который состоится 31 января. Данный запрет является мерой со стороны местной полиции.

«Футбольный клуб «Олимпик» Марсель принял к сведению распоряжение префектуры полиции Парижа, запрещающее передвижение и доступ на стадион любому лицу, заявляющему о принадлежности к клубу болельщиков во время матча с «Парижем», запланированного на ближайшую субботу в столице.

Клуб глубоко сожалеет об этом решении, которое в очередной раз лишает его болельщиков возможности сопровождать свою команду в официальных выездных встречах. «Олимпик» подтверждает свою непоколебимую приверженность обеспечению возможности болельщикам следить за клубом повсюду, как во Франции, так и за рубежом, в организованной и безопасной обстановке.

В связи с этим «Олимпик» хотел бы подчеркнуть, что во время матча первого круга, сыгранного на стадионе «Оранж Велодром» в августе прошлого года, болельщикам «Парижа» было разрешено приехать на игру и присутствовать на ней, и никаких инцидентов или беспорядков зафиксировано не было. Поэтому клуб ставит под сомнение неприменение принципа взаимности в отношении матча, который состоится в эту субботу.

Футбол не может существовать без болельщиков, и их присутствие на стадионе является неотъемлемой частью души этого вида спорта. Повторяющиеся ограничения на их поездки вызывают опасения, поскольку они могут подорвать ценности, которые футбол должен воплощать: страсть, яркость, справедливость и чувство общности вокруг игры.

Убеждённый в возможности найти рациональные и соразмерные решения футбольный клуб «Олимпик» Марсель подал апелляцию с требованием пересмотреть это решение и разрешить своим болельщикам совершить данную поездку.

Клуб намерен использовать все доступные юридические средства для защиты этого основополагающего принципа и продолжения представления интересов своих болельщиков.

«Олимпик» призывает все заинтересованные стороны действовать ответственно и, как и всегда, остаётся готовым к тесному сотрудничеству с соответствующими органами власти для обеспечения безопасности всех», — сказано в заявлении провансальцев.