«Реал» интересуется защитником «Бетиса», цена игрока составляет € 40-50 млн — Конур

Мадридский «Реал» проявляет интерес к бразильскому центральному защитнику «Бетиса» Натану. За игроком также следят «Челси» и «Ньюкасл». Клуб из Севильи установил цену на защитника в диапазоне от € 40 млн до € 50 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

Контракт игрока с командой действует до июня 2030 года. В текущем сезоне Натан принял участие в 27 матчах во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 20 млн.

После 21 тура испанского чемпионата «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, у команды 51 очко. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко. «Бетис» находится на шестой строчке с 32 очками.