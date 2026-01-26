«Слава богу, всё позади». Караваев — о первой игре за «Зенит» после годичного отсутствия

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о первой игре за «Зенит» после годичного отсутствия, связанного с тяжёлой травмой. Футболист вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт».

— Конечно, это было непростое время для меня, но, слава богу, всё позади, и сегодня я свои первые минуты сыграл. Считаю, что мы сыграли в целом неплохо, достойный счёт. Всё, что тренировали, всё сделали. Поэтому хорошая командная работа.

— Насколько это было волнительно — выходить сегодня?

— Да, конечно, меня потряхивало (смеётся). Если серьёзно, то всё в рабочем режиме — я опытный футболист, поэтому нормально, рабочее состояние.

— Такое впечатление, что после игры вас как-то особенно поприветствовали партнёры.

— Да. Я много тренировался, все ждали возвращения, и, естественно, сейчас все меня поздравляют, желают удачи и отсутствия травм. В целом всё нормально, ничего не боюсь. Нужно продолжать играть, потому что это футбол, это часть жизни, и надо её прожить с высоко поднятой головой, — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. С того момента защитник не играл за сине-бело-голубых.