«Слава богу, всё позади». Караваев — о первой игре за «Зенит» после годичного отсутствия

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о первой игре за «Зенит» после годичного отсутствия, связанного с тяжёлой травмой. Футболист вышел на замену во втором тайме товарищеского матча с китайским клубом «Шанхай Порт».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Мостовой – 19'     2:0 Соболев – 45'     3:0 Кондаков – 51'     4:0 Ерохин – 56'     5:0 Ерохин – 74'     6:0 Иванов – 84'    

— Конечно, это было непростое время для меня, но, слава богу, всё позади, и сегодня я свои первые минуты сыграл. Считаю, что мы сыграли в целом неплохо, достойный счёт. Всё, что тренировали, всё сделали. Поэтому хорошая командная работа.

— Насколько это было волнительно — выходить сегодня?
— Да, конечно, меня потряхивало (смеётся). Если серьёзно, то всё в рабочем режиме — я опытный футболист, поэтому нормально, рабочее состояние.

— Такое впечатление, что после игры вас как-то особенно поприветствовали партнёры.
— Да. Я много тренировался, все ждали возвращения, и, естественно, сейчас все меня поздравляют, желают удачи и отсутствия травм. В целом всё нормально, ничего не боюсь. Нужно продолжать играть, потому что это футбол, это часть жизни, и надо её прожить с высоко поднятой головой, — приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. С того момента защитник не играл за сине-бело-голубых.

