Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: чемпионство в РПЛ разыграет первая четвёрка команд

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, чемпионство между собой разыграет первая четвёрка: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Все они претендуют на титул в этом сезоне. Развязка будет очень интересной! Может, ещё и «Спартак» подключится. Но здесь пока вопрос. Не знаю, как и какую игру поставит новый тренер, какие он будет предъявлять требования. Однако сейчас у всех идут перестановки, приобретения. Посмотрим, как всё будет ближе к возобновлению чемпионата», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 40 очков и занимает первое место в таблице. На втором месте расположился «Зенит» с 39 очками. Третью строчку занимает «Локомотив» (37). ЦСКА находится на четвёртой строчке (36), а замыкает пятёрку лидеров «Балтика» с 35 очками. «Спартак» располагается на шестом месте, у команды 29 очков.