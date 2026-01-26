Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: чемпионство в РПЛ разыграет первая четвёрка команд

Экс-капитан ЦСКА Кузнецов: чемпионство в РПЛ разыграет первая четвёрка команд
Комментарии

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, чемпионство между собой разыграет первая четвёрка: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Все они претендуют на титул в этом сезоне. Развязка будет очень интересной! Может, ещё и «Спартак» подключится. Но здесь пока вопрос. Не знаю, как и какую игру поставит новый тренер, какие он будет предъявлять требования. Однако сейчас у всех идут перестановки, приобретения. Посмотрим, как всё будет ближе к возобновлению чемпионата», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 40 очков и занимает первое место в таблице. На втором месте расположился «Зенит» с 39 очками. Третью строчку занимает «Локомотив» (37). ЦСКА находится на четвёртой строчке (36), а замыкает пятёрку лидеров «Балтика» с 35 очками. «Спартак» располагается на шестом месте, у команды 29 очков.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Почему «Краснодар» отказался от Боселли. От клуба зимних трансферов теперь не ждать?
Почему «Краснодар» отказался от Боселли. От клуба зимних трансферов теперь не ждать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android