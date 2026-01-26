Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвидо Родригес перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Валенсию»

Гвидо Родригес перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Валенсию»
Комментарии

Аргентинский полузащитник Гвидо Родригес покинул «Вест Хэм Юнайтед» и пополнил состав «Валенсии». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

В общей сложности футболист провёл за «молотобойцев» 32 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Игрок является воспитанником клуба «Ривер Плейт», цвета этой команды он защищал и на взрослом уровне. Помимо этого, он выступал за «Тихуану», «Америку» и «Бетис». В составе национальной команды Аргентины Родригес становился чемпионом мира и дважды брал Кубок Америки.

На данный момент «Валенсия» с 23 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Валенсии» разбили стекло в автобусе команды после матча 18-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android