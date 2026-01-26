Гвидо Родригес перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Валенсию»

Аргентинский полузащитник Гвидо Родригес покинул «Вест Хэм Юнайтед» и пополнил состав «Валенсии». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

В общей сложности футболист провёл за «молотобойцев» 32 матча, в которых отдал одну голевую передачу. Игрок является воспитанником клуба «Ривер Плейт», цвета этой команды он защищал и на взрослом уровне. Помимо этого, он выступал за «Тихуану», «Америку» и «Бетис». В составе национальной команды Аргентины Родригес становился чемпионом мира и дважды брал Кубок Америки.

На данный момент «Валенсия» с 23 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги.