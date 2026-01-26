Скидки
Погребняк — о Саусе в «Спартаке»: «Балтика» превратилась в слово «рынок» для топ-клубов

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк прокомментировал переход полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в московский «Спартак».

«Для Сауся переход в «Спартак» — шаг вперёд. Если на него обратил внимание «Спартак», он это заслужил. Результаты «Балтики» сейчас на таком уровне, когда команда превратилась в слово «рынок» для топ-клубов. Переход Сауся, как сказал Талалаев: «Немного раньше намеченного». С одной стороны, потеря ведущего игрока. Надеюсь, результаты «Балтики» не пострадают — очень хочется видеть команду в тройке. Думаю, это не последний трансфер из стана калининградцев», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

