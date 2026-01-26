Скидки
Главная Футбол Новости

Невилл: «Ливерпуль» выглядел уязвимым в матче с «Борнмутом», они немного размякли

Невилл: «Ливерпуль» выглядел уязвимым в матче с «Борнмутом», они немного размякли
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Ливерпуль» после поражения от «Борнмута» (2:3) в матче 23-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Они выглядели уязвимыми, и я должен сказать, что, наблюдая за ними, впервые подумал, что они немного размякли. В некоторых моментах они стали немного снисходительнее, и это не в их стиле. Мне показалось, что в прошлом году они играли слишком агрессивно, но потеряли остроту в атаках и, на мой взгляд, стали мягче в обороне, против них стало легче играть, так что это для них настоящая проблема. «Ливерпуль» потеряет тот авторитет, который он заработал, выиграв лигу в прошлом году, если не начнёт приводить себя в порядок.

Чему я не верю, так это тому, что за последнюю неделю я слышал несколько интервью от представителей «Ливерпуля», включая главного тренера, где говорилось, что этот сезон изначально должен был быть переходным. Нет, забудьте об этом, я не собираюсь это слушать. Нет, это не должен был быть переходный сезон. Вы потратили летом £ 450 млн на всех этих игроков, и это должен был быть сезон, когда вы собирались выиграть два титула подряд», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
