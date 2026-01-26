Невилл: «Ливерпуль» выглядел уязвимым в матче с «Борнмутом», они немного размякли

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал «Ливерпуль» после поражения от «Борнмута» (2:3) в матче 23-го тура АПЛ.

«Они выглядели уязвимыми, и я должен сказать, что, наблюдая за ними, впервые подумал, что они немного размякли. В некоторых моментах они стали немного снисходительнее, и это не в их стиле. Мне показалось, что в прошлом году они играли слишком агрессивно, но потеряли остроту в атаках и, на мой взгляд, стали мягче в обороне, против них стало легче играть, так что это для них настоящая проблема. «Ливерпуль» потеряет тот авторитет, который он заработал, выиграв лигу в прошлом году, если не начнёт приводить себя в порядок.

Чему я не верю, так это тому, что за последнюю неделю я слышал несколько интервью от представителей «Ливерпуля», включая главного тренера, где говорилось, что этот сезон изначально должен был быть переходным. Нет, забудьте об этом, я не собираюсь это слушать. Нет, это не должен был быть переходный сезон. Вы потратили летом £ 450 млн на всех этих игроков, и это должен был быть сезон, когда вы собирались выиграть два титула подряд», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 23 туров АПЛ «Ливерпуль» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками.