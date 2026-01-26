Павел Погребняк: Жерсон хотел уйти из российского чемпионата — какие надежды?

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк оценил уход бразильского полузащитника Жерсона из санкт-петербургского клуба. Хавбек играл за сине-бело-голубых с лета 2025-го, в январе он перешёл в «Крузейро».

«Жерсон хотел уйти из российского чемпионата — какие надежды? Когда человек не хочет играть в одном месте, он переходит туда, где ему комфортно в плане жизни. Почему вообще эти ожидания должны были оправдаться? Надо быть в структуре «Зенита», чтобы знать, почему приобретали игрока без его желания», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.