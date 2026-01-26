Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Фиорентину» — La Gazzetta dello Sport

Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Фиорентину» — La Gazzetta dello Sport
Бывший защитник ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий за «Лидс Юнайтед», может перейти в «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний игрок является главной целью клуба, так как «Фиорентина» проявляет пессимизм относительно перехода защитника Раду Дрэгушина из «Тоттенхэма». Опыт выступлений Бийола в Серии А за «Удинезе» рассматривается руководством итальянской команды как большой плюс. Действующее трудовое соглашение защитника с «Лидс Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе армейцев защитник становился обладателем Суперкубка России.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Лидс Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.

