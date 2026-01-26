Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом — Романо

«Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом — Романо
Комментарии

«Барселона» в устной форме согласовала условия нового трудового договора с полузащитником Фермином Лопесом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, срок действия нового контракта игрока с клубом будет рассчитан до лета 2031. В августе футболист отказался покидать каталонскую команду. Его зарплата по новому договору станет выше в два раза. La Vanguardia дополняет, что стоимость отступных за хавбека также увеличится в два раза. «Блауграна» объявит о заключении нового соглашения с Лопесом после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» 28 января.

Фермин Лопес является воспитанником «Барселоны». В каталонский клуб он перебрался в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». По данным СМИ, действующий контракт с испанцем рассчитан до лета 2029 года. Сине-гранатовые с 52 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил критикам за свою игру в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android