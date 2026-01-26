«Барселона» устно согласовала новый контракт с Фермином Лопесом — Романо

«Барселона» в устной форме согласовала условия нового трудового договора с полузащитником Фермином Лопесом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, срок действия нового контракта игрока с клубом будет рассчитан до лета 2031. В августе футболист отказался покидать каталонскую команду. Его зарплата по новому договору станет выше в два раза. La Vanguardia дополняет, что стоимость отступных за хавбека также увеличится в два раза. «Блауграна» объявит о заключении нового соглашения с Лопесом после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» 28 января.

Фермин Лопес является воспитанником «Барселоны». В каталонский клуб он перебрался в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». По данным СМИ, действующий контракт с испанцем рассчитан до лета 2029 года. Сине-гранатовые с 52 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.