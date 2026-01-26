Талалаев рассказал о приоритетном типе футболистов для «Балтики» на трансферном рынке

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о приоритетном типе футболистов для команды на трансферном рынке.

«Мы сделали заказ спортивному отделу, чтобы футболисты, которых мы возьмём вместо Сауся, Луны и Уткина, были более универсальными, чтобы закрывалась не одна позиция, а несколько. Потому что у нас хватает игроков, которых мы развиваем постепенно, которые прибавляют в мастерстве. Но если брать универсальность игроков, то здесь у нас есть определённые сложности», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Балтику» покинули защитник Диего Луна, а ткаже полузащитники Даниил Уткин и Владислав Саусь.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.