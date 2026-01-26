Экс-игрок «Баварии» Рафинья вернулся в «Сан-Паулу» в качестве спортивного директора

Бразильский «Сан-Паулу» объявил о возвращении в клуб бывшего футболиста команды Рафиньи, который на протяжении карьеры также выступал за «Баварию», «Шальке-04» и другие команды. Специалист будет работать в качестве спортивного директора.

«Для меня это вызов. Я родился в футбольной семье, мне нравится находиться в этой среде, и когда меня зовёт «Сан-Паулу», то я принимаю этот вызов. Я стану связующим звеном между тренерским штабом и руководством, буду работать с игроками каждый день, на тренировках и во время поездок. Все знают, как я люблю этот клуб. Я готов вернуться и снова приносить пользу», — приводит слова Рафиньи официальный сайт бразильского клуба.