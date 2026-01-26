Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Баварии» Рафинья вернулся в «Сан-Паулу» в качестве спортивного директора

Экс-игрок «Баварии» Рафинья вернулся в «Сан-Паулу» в качестве спортивного директора
Комментарии

Бразильский «Сан-Паулу» объявил о возвращении в клуб бывшего футболиста команды Рафиньи, который на протяжении карьеры также выступал за «Баварию», «Шальке-04» и другие команды. Специалист будет работать в качестве спортивного директора.

«Для меня это вызов. Я родился в футбольной семье, мне нравится находиться в этой среде, и когда меня зовёт «Сан-Паулу», то я принимаю этот вызов. Я стану связующим звеном между тренерским штабом и руководством, буду работать с игроками каждый день, на тренировках и во время поездок. Все знают, как я люблю этот клуб. Я готов вернуться и снова приносить пользу», — приводит слова Рафиньи официальный сайт бразильского клуба.

Материалы по теме
Кассьерра рассказал о влиянии жены Дугласа Сантоса на его переход в «Атлетико Минейро»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android