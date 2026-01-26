Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Таавун, результат матча 26 января 2026, счет 1:0, 18-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» с минимальным счётом обыграл «Аль-Таавун» в матче 18-го тура Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маджид Аль-Шамрани. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
26 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Аль-Доссари – 45'    

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте встречи, автогол на счету защитника клуба «Аль-Таавун» Мохаммеда Аль-Доссари. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными дейстиями не отметился.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Таавун» располагается на пятой строчке, у команды 35 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2025 год. Роналду и Месси снова захватили топ
10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2025 год. Роналду и Месси снова захватили топ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android