«Аль-Наср» с минимальным счётом обыграл «Аль-Таавун» в матче 18-го тура Про-Лиги

Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маджид Аль-Шамрани. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте встречи, автогол на счету защитника клуба «Аль-Таавун» Мохаммеда Аль-Доссари. Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными дейстиями не отметился.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Таавун» располагается на пятой строчке, у команды 35 набранных очков.