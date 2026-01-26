«Аль-Иттихад» одержал победу над клубом «Аль-Охдуд», Н'Голо Канте забил победный гол

Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи, гол забил полузащитник «Аль-Иттихада» Уссем Ауар. Второй мяч хозяев поля положил хавбек Н'Голо Канте на 43-й минуте. На 59-й минуте гости сократили отставание в счёте благодаря голу полузащитника Бурака Индже.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды девять набранных очков.