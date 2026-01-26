Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Охдуд, результат матча 26 января 2026, счет 2:1, 18-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» одержал победу над клубом «Аль-Охдуд», Н'Голо Канте забил победный гол
Комментарии

Завершился матч 18-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
26 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Ауар – 12'     2:0 Канте – 43'     2:1 Индже – 59'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи, гол забил полузащитник «Аль-Иттихада» Уссем Ауар. Второй мяч хозяев поля положил хавбек Н'Голо Канте на 43-й минуте. На 59-й минуте гости сократили отставание в счёте благодаря голу полузащитника Бурака Индже.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды девять набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2025 год. Роналду и Месси снова захватили топ
10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2025 год. Роналду и Месси снова захватили топ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android