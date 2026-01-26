Эдуард Мор: Талалаев воспитает ещё одного Сауся. Отряд не заметит потери бойца

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский клуб, а также выразил мнение, что главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев сможет восполнить уход футболиста.

«Я думаю, что Андрей Талалаев воспитает ещё одного Сауся, которого летом или следующей зимой за неплохие деньги для нашего чемпионата купит очередной топ‑клуб. Поэтому для «Балтики» это не будет большой потерей. Найти и воспитать игрока, который будет очень много бегать, Талалаев умеет. По большому счёту, отряд не заметит потери бойца, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики». Контракт с 22‑летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.