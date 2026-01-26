«Монако» хотел усилиться защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке — L’Équipe

«Монако» планировал подписать защитника «Манчестер Сити» Натана Аке. Об этом сообщает L’Équipe.

Монегаски хотят таким образом исправить свою ситуацию с игроками обороны. Мохаммед Салису ранее травмировал переднюю крестообразную связку колена, ему на замену в рамках аренды был взят Ваут Фас из «Лестер Сити». В матче 19-го тура Лиги 1 с «Гавром» (0:0) уже сам Фас получил травму лодыжки, его тогда заменил Эрик Дайер, но и он получил травму подколенного сухожилия. Ожидается, что Фас и Дайер не смогут помочь своей команде на протяжении нескольких недель.

Сообщается, что монегаски вели переговоры о трансфере Аке, однако эти переговоры быстро прекратились.