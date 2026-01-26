Валерий Карпин посетил премьерный показ фильма о Никите Симоняне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил премьерный показ фильма «Золотой дубль», снятый о легенде московского «Спартака» Никите Павловиче Симоняне.

«Всем привет. Сейчас на премьере фильма «Золотой дубль» о Никите Павловиче Симоняне. Это нужная, интересная, важная история для любителей футбола и любителей спорта. Важно очень, что РФС участвует в этих инициативах напрямую. Я думаю, что это очень полезно для любого зрителя, такие фильмы обязательно нужны», — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал Российского футбольного союза.

Фото: РФС

Фильм посвящён этапу тренерской карьеры Никиты Симоняна в ереванском «Арарате», когда под его руководством клуб оформил «золотой» дубль, выиграв чемпионство и Кубок СССР.