Нападающий «Лилля» Жиру отреагировал на свист болельщиков в свой адрес

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру после поражения от «Страсбурга» (1:4) в 19-м туре Лиги 1 отреагировал на свист болельщиков своей команды. На 80-й минуте встречи Жиру был заменён, фанаты «догов» его освистали.

«Матчи идут один за другим, мы сильно устали в физическом и моральном плане, но в такие моменты следует проявить сплочённость. Мы вместе сможем через это пройти. Надеюсь, болельщики окажут нам поддержку. У меня были смешанные чувства относительно того, что я услышал. Все в клубе должны быть заодно — футболисты, персонал и все наши болельщики. Вместе мы сможем вернуться на правильный путь.

Это часть футбола, бывало и хуже. Однако для нас важен каждый, мы побеждаем и терпим поражения все вместе. Не думаю, что есть недостаток самоотдачи, скорее наоборот», — приводит слова Жиру RMC Sport.