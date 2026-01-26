Скидки
Карпин заявил, что не готов вызывать Дзюбу и Кержакова в сборную России

Карпин заявил, что не готов вызывать Дзюбу и Кержакова в сборную России
Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что в ближайшее время не планирует вызывать нападающих Артёма Дзюбу и Александра Кержакова.

— Обсуждается тема вызова Дзюбы и Кержакова в сборную. Что об этом скажете?
— Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят.

— Вы готовы их обоих вызвать?
— Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее ФИФА признала, что гол полузащитника Андрея Аршавина в ворота Германии (2:2) в товарищеском матче в 2006 году должен быть записан на Кержакова. Если РФС перепишет авторство гола во встрече с Германией на Кержакова, он сравняется по числу забитых мячей в составе национальной команды с Дзюбой. Сейчас форвард «Акрона» является единоличным лидером по голам в сборной. На его счету 31 мяч.

Карпин поделился планами на оставшуюся часть зимней паузы в РПЛ
