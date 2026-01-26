Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»

Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»
Комментарии

16-летний сын экс-защитника мадридского «Реала» Марсело, Энцо Алвес, подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Условия сделки не разглашаются, однако, так как Энцо является воспитанником академии «сливочных», ожидается, что соглашение будет долгосрочным.

Несмотря на свой юный возраст, Алвес выступает за молодёжную команду «Реала» до 18 лет и уже провёл три матча в этом сезоне. Его отец, Марсело, играл за «сливочных» с 2007 по 2022 год. За время своей карьеры в составе «Реала» он провёл 546 встреч, забил 38 голов и отдал 104 результативные передачи.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке с 51 очком. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.

Материалы по теме
«Реал» интересуется защитником «Бетиса», цена игрока составляет € 40-50 млн — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android