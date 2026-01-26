Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»

16-летний сын экс-защитника мадридского «Реала» Марсело, Энцо Алвес, подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Условия сделки не разглашаются, однако, так как Энцо является воспитанником академии «сливочных», ожидается, что соглашение будет долгосрочным.

Несмотря на свой юный возраст, Алвес выступает за молодёжную команду «Реала» до 18 лет и уже провёл три матча в этом сезоне. Его отец, Марсело, играл за «сливочных» с 2007 по 2022 год. За время своей карьеры в составе «Реала» он провёл 546 встреч, забил 38 голов и отдал 104 результативные передачи.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке с 51 очком. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.