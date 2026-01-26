Игроки «Коринтианса» стянули шорты с экс-футболиста «Зенита» во время празднования гола

Бывший нападающий «Зенита», ныне выступающий за «Коринтианс», Юри Алберто лишился шорт во время празднования гола в матче чемпионата Сан-Паулу с клубом «Вело Клуб» (1:0).

Нападающий вышел на замену на 71-й минуте, а на 91-й принёс победу своей команде. Футболист с одноклубниками подбежали к болельщикам, чтобы отпраздновать гол, после чего партнёры начали стягивать шорты с форварда. За этот инцидент Юри Алберто был наказан жёлтой карточкой.

Фото: Кадр из трансляции

Футболист выступал за «Зенит» в 2022 году. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провёл 15 встреч во всех турнирах в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.