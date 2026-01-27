Результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 26 января, завершился 21-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании:

Пятница, 23 января:

«Леванте» – «Эльче» – 3:2.

Суббота, 24 января:

«Райо Вальекано» – «Осасуна» – 1:3;

«Валенсия» – «Эспаньол» – 3:2;

«Севилья» – «Атлетик» Бильбао – 2:1;

«Вильярреал» – «Реал» Мадрид – 0:2.

Воскресенье, 25 января:

«Атлетико» Мадрид – «Мальорка» – 3:0;

«Барселона» – «Овьедо» – 3:0;

«Реал Сосьедад» – «Сельта» – 3:1;

«Алавес» – «Бетис» – 2:1.

Понедельник, 26 января:

«Жирона» – «Хетафе» – 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 52 очков за 21 встречу. Второе место занимает мадридский «Реал», который отстаёт от сине-гранатовых на одно очко. На третьем месте располагается мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.