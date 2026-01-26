Скидки
Защитник «Зенита» Дивеев посвятил пост в соцсетях работе на сборах с командой

Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от работы с командой в рамках тренировочного процесса в межсезонье. Футболист пополнил состав сине-бело-голубых этой зимой.

«Тренировки на поле и в зале, второй товарищеский матч — вот и закончился мой первый в «Зените» (а всего их будет три). Сейчас пару выходных – и снова соберёмся, но уже в Абу-Даби, где продолжим работать и примем участие в турнире (речь о WINLINE Зимнем Кубке РПЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Дивеев в телеграм-канале.

Клуб с берегов Невы на данный момент с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

