«Ливерпуль» подпишет русско-нигерийского защитника Ифеаньи Ндукве из «Аустрии»

Комментарии

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения о подписании контракта с защитником венской «Аустрии» Ифеаньи Ндукве. 17-летний игрок перейдёт в английский клуб летом по достижении 18 лет. Ожидается, что Ндукве подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года. Об этом сообщает официальный сайт венского клуба.

Ифеаньи Ндукве родился в Вене в смешанной семье: его мама — русская, а папа — нигериец. Ндукве — воспитанник «Аустрии», летом прошлого года он подписал с клубом контракт до 2028 года. На его счету 15 матчей за сборную Австрии U17 и один забитый гол.

Текущая стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 1 млн.

