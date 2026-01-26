«Ноттингем Форест» претендует на нападающего «Кристал Пэлас» Матета — Sky Sports

«Ноттингем Форест» намерен усилиться нападающим «Кристал Пэлас» Жан-Филиппом Матета. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее «Ювентус» и «Астон Вилла» пытались подписать игрока, но запрашиваемая «стекольщиками» цена за игрока их оттолкнула.

Матета выступает за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.