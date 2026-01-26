Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер — о «Ливерпуле»: видим команду, которая не соответствует уровню Премьер-лиги

Каррагер — о «Ливерпуле»: видим команду, которая не соответствует уровню Премьер-лиги
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал команду после поражения в матче 23-го тура английской Премьер-лиги от «Борнмута» со счётом 2:3.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Мы видим команду в Премьер-лиге, которая не соответствует уровню Премьер-лиги. Когда видишь, чего добились «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за последние пару недель, понимаешь, что «Ливерпуль» вполне может финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов. Я действительно за них боюсь. Они не попали в Лигу чемпионов, будучи чемпионами, потратили £ 450 млн, и у них самый высокий фонд заработной платы в Премьер-лиге, думаю, что появляются серьёзные вопросы к тренеру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 23 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот не стал комментировать слухи об уходе Робертсона в «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android