Каррагер — о «Ливерпуле»: видим команду, которая не соответствует уровню Премьер-лиги

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал команду после поражения в матче 23-го тура английской Премьер-лиги от «Борнмута» со счётом 2:3.

«Мы видим команду в Премьер-лиге, которая не соответствует уровню Премьер-лиги. Когда видишь, чего добились «Манчестер Юнайтед» и «Челси» за последние пару недель, понимаешь, что «Ливерпуль» вполне может финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов. Я действительно за них боюсь. Они не попали в Лигу чемпионов, будучи чемпионами, потратили £ 450 млн, и у них самый высокий фонд заработной платы в Премьер-лиге, думаю, что появляются серьёзные вопросы к тренеру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 23 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.