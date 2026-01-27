Защитник «Рубина» Рожков: видно, что Артига — профессионал своего дела

Защитник «Рубина» Илья Рожков поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Франка Артиги.

«Видно, что Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент казанский «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который станет первым после возобновления сезона, команда из Казани 28 февраля на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».