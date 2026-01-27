Результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 26 января, завершился 22-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 22-го тура Серии А:

Пятница, 23 января:

«Интер» – «Пиза» — 6:2.

Суббота, 24 января:

«Комо» – «Торино» — 6:0;

«Фиорентина» – «Кальяри» — 1:2;

«Лечче» – «Лацио» — 0:0.

Воскресенье, 25 января:

«Сассуоло» – «Кремонезе» — 1:0;

«Аталанта» – «Парма» — 4:0;

«Дженоа» – «Болонья» — 3:2;

«Ювентус» – «Наполи» — 3:0;

«Рома» – «Милан» — 1:1.

Понедельник, 26 января:

«Верона» – «Удинезе» — 1:3.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», набрав 52 очка. На втором месте расположился «Милан» с 47 очками. На третьей строчке находится «Наполи», у которого 43 очка.