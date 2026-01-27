Хасанби Биджиев рассказал о стиле игры, к которому стремилось махачкалинское «Динамо»

Бывший тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился своими мыслями о стиле игры, к которому стремилась его команда.

— Кто решил, что стиль «Динамо» будет, как вы сказали, агрессивным и боевым?

— Когда я пришёл, спрашивал Гаджиева о требованиях ко мне как к главному тренеру по игре. Гаджи Муслимович ответил: «Команда должна постоянно прессинговать». Повторю, тренерская планка в «Динамо» поднята высоко.

— Что имеете в виду?

— Нет мелочей. Пристальное внимание к деталям. Мы постоянно анализировали, что получается, от чего стоит отказаться, находились в поиске. Только такой путь даёт результат, — приводит слова Биджиева Sport24.

7 декабря 2025 года главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку. На его место был назначен Вадим Евсеев.

После 18 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 15 очками.