Дро Фернандес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Воспитанник «Барселоны» Дро Фернандес перешёл в «ПСЖ», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний испанский футболист подписал контракт с французским клубом до 2030 года. Игрок будет выступать за парижан под 27-м номером.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

На международной арене Фернандес регулярно вызывался в молодёжные сборные Испании.

После 19 встреч в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу.