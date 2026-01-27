Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дро Фернандес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Дро Фернандес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»
Комментарии

Воспитанник «Барселоны» Дро Фернандес перешёл в «ПСЖ», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний испанский футболист подписал контракт с французским клубом до 2030 года. Игрок будет выступать за парижан под 27-м номером.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

На международной арене Фернандес регулярно вызывался в молодёжные сборные Испании.

После 19 встреч в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
«Неприятная ситуация». Президент «Барселоны» Лапорта — о трансфере Дро Фернандеса в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android