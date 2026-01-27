«Эвертон» избежал поражения от «Лидс Юнайтед» в 23-м туре АПЛ

Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Джеймс Джастин на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Тьерно Барри на 76-й минуте забил ответный мяч.

После этой игры «Эвертон» с 33 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Лидс Юнайтед» с 26 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «ириски» 31 января на выезде сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион», «павлины» в тот же день примут на своём поле «Арсенал».