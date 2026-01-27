Скидки
Эвертон — Лидс Юнайтед, результат матча 25 января 2026, счёт 1:1, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Эвертон» избежал поражения от «Лидс Юнайтед» в 23-м туре АПЛ
Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джастин – 28'     1:1 Барри – 76'    

Джеймс Джастин на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Тьерно Барри на 76-й минуте забил ответный мяч.

После этой игры «Эвертон» с 33 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Лидс Юнайтед» с 26 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «ириски» 31 января на выезде сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион», «павлины» в тот же день примут на своём поле «Арсенал».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
