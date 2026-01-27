Дани Алвес может вернуться в футбол, подписав контракт с собственным клубом

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может вернуться в профессиональный футбол, сообщает The Touchline в соцсети Х.

42-летний бразилец рассматривает возможность выступлений за португальский клуб «Сан-Жуан-де-Вер», который играет в третьем дивизионе Португалии. Недавно Алвес стал совладельцем этого клуба и в данный момент занимается оформлением необходимых документов для начала игровой карьеры.

При этом источник указывает, что Дани не отказался от мечты сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на то что шансы на участие Алвеса в турнире выглядят небольшими, он продолжает стремиться к этой цели. Напомним, прошлой весной Алвес был оправдан по уголовному делу, после того как провёл за решёткой более года.