Два клуба из ОАЭ интересуются лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов — Globo

Нападающий «Коринтианса» и сборной Нидерландов Мемфис Депай попал в сферу интересов дубайских клубов «Шабаб Аль-Ахли» и «Аль-Васл», сообщает Globo.

Оба уже направили запросы и сделали предварительные предложения по нападающему. Однако представленные на данный момент суммы не соответствуют ожиданиям Депая, который ждёт более привлекательных спортивных и финансовых условий.

Ранее сообщалось, что форвард рассматривает возможность покинуть бразильский клуб в зимнее трансферное окно. Также Депай выступал с критикой в адрес руководства клуба. Действующее трудовое соглашение игрока с «Коринтиансом» рассчитано до декабря 2026 года.

Депай является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На его счету 55 забитых мячей в 108 матчах.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 8 млн.