Результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 26 января, завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 23-го тура АПЛ:
Суббота, 24 января:
«Вест Хэм Юнайтед» — «Сандерленд» — 3:1;
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 2:0;
«Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1;
«Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2;
«Борнмут» — «Ливерпуль» — 3:2.
Воскресенье, 25 января:
«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:3;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:2;
«Брентфорд» — «Ноттингем Форест» — 0:2;
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3.
Понедельник, 26 января:
«Эвертон» — «Лидс» — 1:1.
После 23 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.