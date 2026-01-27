Результаты матчей 23-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 26 января, завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 23-го тура АПЛ:

Суббота, 24 января:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Сандерленд» — 3:1;

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 2:0;

«Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1;

«Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2;

«Борнмут» — «Ливерпуль» — 3:2.

Воскресенье, 25 января:

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:3;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:2;

«Брентфорд» — «Ноттингем Форест» — 0:2;

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3.

Понедельник, 26 января:

«Эвертон» — «Лидс» — 1:1.

После 23 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.