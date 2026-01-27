Тренер сборной России Писарев задал вопрос «Спартаку» после трансфера Сауся

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак».

«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока. Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых?

Плюс вопрос: куда Денисов, Самошников, Хлусевич, Рябчук? Как клуб будет его использовать? А «Балтике» — браво. И за российского игрока можно только порадоваться», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики». Контракт с 22‑летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.