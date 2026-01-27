Скидки
Вратарь из РПЛ заявил о намерении перейти в клуб из топ-лиг, упомянув Сафонова

Вратарь из РПЛ заявил о намерении перейти в клуб из топ-лиг, упомянув Сафонова
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о желании перейти в клуб европейской топовой лиги, повторив путь экс-голкипера «Краснодара», ныне игрока французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Дай бог, в скором времени мы выйдем на международную арену, и к этому моменту нужно войти в число лучших вратарей России, а спустя время, как Матвей Сафонов, переходить в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов. Хотелось бы попробовать себя в Европе, но сейчас рано об этом говорить», — сказал Волк в эфире «Матч ТВ».

24-летний голкипер махачкалинского клуба провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, четыре раза отыграл «на ноль» и отдал одну результативную передачу.

