Аршавин прокомментировал победу «Удинезе» в матче с аутсайдером Серии А «Вероной»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Встреча завершилась со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Атта – 23'     1:1 Орбан – 26'     1:2 Дзаноли – 58'     1:3 Дэвис – 67'    

«Игра складывалась неспешно, но с каждой секундой всё больше чувствовался класс «Удинезе». Это и сказалось. «Верона» забила замечательный гол, однако гости победили закономерно», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Удинезе» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. «Верона» располагается на последней, 20-й строчке Серии А. В активе команды Паоло Дзанетти 14 очков, и нет побед уже в семи встречах подряд.

