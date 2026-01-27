Аршавин прокомментировал победу «Удинезе» в матче с аутсайдером Серии А «Вероной»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Игра складывалась неспешно, но с каждой секундой всё больше чувствовался класс «Удинезе». Это и сказалось. «Верона» забила замечательный гол, однако гости победили закономерно», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Удинезе» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. «Верона» располагается на последней, 20-й строчке Серии А. В активе команды Паоло Дзанетти 14 очков, и нет побед уже в семи встречах подряд.